من كلمات الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن، أطلق المطرب الإماراتي حسين الجسمي من ألحانه أغنيته الجديدة «حي هالصوت»، تعبيراً عن حبه للسعودية وشعبها صاحب التقاليد العربية العريقة. وأعرب الجسمي عن سعادته بالعمل الذي يحمل روح السعودية ومناطقها وثقافتها قائلاً: «تشرفت بوجود أخي وصديقي الأمير بدر الذي تعاونت معه أكثر من مرة، وحققنا نجاحاً وتميزاً كان له الأثر الطيب لدى جمهور السعودية والعالم العربي». وتابع: «تؤلف الموسيقى بين القلوب وتشد الأواصر وتمتّن العلاقات.. وهذه الأغنية بالذات تجسد حبنا واحترامنا للمملكة وثقافتها المزدهرة وشعبها المحب». يذكر أن الجسمي طرح فيديو كليب الأغنية عبر قناته على «يوتيوب»، أمس الأول، مؤكداً أنها تجربة إبداعية مجزية للغاية.