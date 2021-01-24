كشف باحثون أمريكيون أن فاكهة المانجو قادرة على تثبيت مستوى السكر في الدم وتحسين الحالة العامة لمن يعانون من النوع الثاني من السكري. ووفق صحيفة «إكسبريس» البريطانية، لم يتوقع الباحثون أن تظهر نتائج دراستهم المطولة على مجموعة متطوعين أثرا إيجابيا للمانجو. وأكدوا أن مادة البوليفينول في الثمرة تتميز بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، كما أنها غنية بمركبات نشطة بيولوجيا كالكاروتينات والتوكوفيرول وحمض الأسكوربيك والغاليك وكيرسيتين والألياف الغذائية، ما أدى خلال أشهر إلى خفض مستوى السكر في دم عينة الدراسة، كما انخفضت نسبة الدهون لدى أغلبهم. ويحذر الباحثون من الإفراط في المانجو لأنها تحوي نسبة عالية من السكر.