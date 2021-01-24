حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من شراء أدوات ومستحضرات التجميل عن طريق المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي، مهما كانت موثوقيتها. وشددت الهيئة في منشور بحسابها في «تويتر» على ضرورة تجنب الآثار الصحية الخطيرة المحتملة لهذه المستحضرات، باعتبار أن أغلبها يتم غشه بمواد محظورة، أو مخلوطة بمواد دوائية تستلزم وصفة طبية، كما تحوي معظمها مواد ذات سمية عالية، ناهيك عن تلوثها بالبكتيريا، أو تعرضها للتلف بسبب ظروف تخزين أو نقل سيئة، علاوة على أنها تحمل ادعاءات بنتائج مضللة. وطالبت الهيئة حال حدوث أي آثار جانبية أو مخالفات سرعة الإبلاغ على هاتف مركز الاتصال الموحد 19999.