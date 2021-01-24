على محرك البحث «قوقل» برز اسم الممثلة السعودية ريم عبدالله ضمن الأكثر تداولاً في المملكة، بعدما انتقدتها متابعة على «إنستغرام» قائلة: «من يوم طلعتي التمثيل وزوجي معجب فيكي ويتابعك كل يوم»، فيما داعبتها ريم بمثل شعبي قائلة: «بالله يا ناس شوفوا أنا وش ذنبي، المثل يقول امسكوا تيسكم ما تيجيه... كملوا الباقي». ما أشعل جدلاً بين معجبي عبدالله التي يعرض أحدث مسلسلاتها «عندما يكتمل القمر2» حالياً على «شاهد». فيما حظيت حلقة مخصصة لذوي الاحتياجات باهتمام مستخدمي «تويتر»، ودشنوا هاشتاغ «ريم تدعو ذوي الهمم بمسلسل القمر». يذكر أن ريم طارت أخيراً للقاهرة لتصوير مسلسل الحجاز قبل 100 عام، للعرض في رمضان القادم.