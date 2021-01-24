ضمن أحدث احترازات باريس لتقليل عدوى كورونا، طلبت الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب من ركاب وسائل النقل العام «منع الكلام». وقالت الأكاديمية في بيان أصدرته (الأحد): «تفادوا التحدث مع الآخرين أو إجراء الاتصالات الهاتفية.. فالاستخدام الإلزامي للكمامة والتباعد الجسدي في وسائل النقل العام أصبحت غير كافية لمواجهة الفايروس». واختتمت: «احذروا.. فمعظم الإصابات تحدث بعد خلع الكمامات». بدوره، علق عضو الأكاديمية باتريك بيرشي لمحطة إذاعية: «إذا احتوت عربة مترو الأنفاق على 3 أشخاص فقط فلن تكون هناك مشكلة، أما إذا كان لا يفصل بينكم سوى سنتيمترين فمن المنطقي عدم الكلام أو التحدث عبر الهاتف». فهل يفعلها الفرنسيون؟.