بعد تعافيها من فايروس كورونا أخيرا، تبدأ الفنانة المصرية يسرا تصوير أول أعمالها بمسلسل «حرب أهلية» مطلع فبراير القادم، تخوض خلاله صراعا مع زميلتها الشابة جميلة عوض، التي تصر على كشف أسرارها ضمن أحداث العمل المقرر عرضه في رمضان القادم. وتؤكد يسرا أنها مختلفة مع مخرج العمل سامح عبدالعزيز حول اسم المسلسل، وقالت: «طلبت من مؤلفه أحمد عادل أن يكمل كتابة المسلسل خلال التصوير لأني مشتاقة للوقوف أمام الكاميرا جداً». يذكر أن يسرا (65 عاماً) عانت من فايروس كورونا ما أدى لعزلها في منزلها أكثر من 4 أسابيع، ألغت خلالها تصوير 3 أعمال فنية لم تفصح عن طبيعتها.