فوجئت عارضة الأزياء الأمريكية كريسي تيغن بقبول الرئيس جو بايدن طلب متابعتها على «تويتر» لتنضم لقائمة الشخصيات الـ13 الذين يتابعهم حتى (السبت)، إلى جانب زوجته جيل، ونائبته كامالا هاريس، وكبار موظفي البيت الأبيض وفريق الاستجابة لفايروس كورونا. وطلبت تيغن (35 عاماً) من بايدن متابعتها، وأبلغته أن الرئيس السابق دونالد ترمب حظرها لمدة 4 سنوات، ويبدو أن ذلك سر قبول بايدن متابعة صديقته الجديدة، ناهيك عن أنها زوجة المغني جون ليجند الذي شارك في حفل تنصيبه. ونالت تيغن شهرة كبيرة بمشاركتها في برنامج «ليب سينك باتل»، فيما اختارتها مجلة «ماكسيم» عام 2017 ضمن قائمة أجمل 100 امرأة بالعالم.