كشفت دراسة كندية حديثة أن المشي السريع ليس الرياضة المثلى للتحكم بضغط الدم المرتفع. ووفق مجلة «النشاط البدني والصحة الطبية» (السبت)، يؤكد باحثو جامعة ساسكاتشوان الكندية أن تمارين التمدد أكثر فاعلية في خفض ضغط الدم للمصابين بارتفاع الضغط، إذ قارنوا بين مجموعتين اتبعتا تمارين التمدد والمشي السريع، فتبين انخفاض ضغط الدم بالتمدد أكثر من المشي. ويقول رئيس البحث أخصائي الحركة والميكانيكا الحيوية في الجامعة فيل تشيليبيك: «لا تتعلق تمارين الإطالة أو التمدد بشد العضلات فقط، لكنها تشد أيضاً جميع الأوعية الدموية التي تغذي العضلات ومن ضمنها الشرايين، ما يقلل تصلبها، وتضاؤل مقاومتها لتدفق الدم، وبالتالي انخفاض الضغط».