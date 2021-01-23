ضج «تويتر» بآلاف الشكاوى من «فيسبوك» بعدما أغلق حساباتهم دون سبب معروف مساء (الجمعة)، فيما استخدم البعض المصادقة الثنائية عبر الرسائل القصيرة للدخول للتطبيق مرة أخرى وعانوا عراقيل بطء وصول رموز الرسائل القصيرة إلى هواتفهم الآيفون، بينما اضطر آخرون لتحميل صورة الحساب من جديد لتسجيل الدخول. وأرجع مستخدمون تسجل خروجهم إلى تعرض التطبيق لعملية اختراق. وفي أول رد من التطبيق على المشكلة قال متحدثه: «ندرك أن البعض يواجه حالياً مشكلة في الوصول إلى حسابه، ونعمل على إعادة الأمور لمجراها». يذكر أن «فيسبوك» تعرض أخيراً للتدقيق، إثر حظره العديد من المستخدمين، بمن فيهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.