توفي اليوم (السبت) المذيع الأمريكي الشهير ومقدم البرامج الإذاعية لاري كينج، بعد أيام من إصابته بفايروس كورونا، وذلك في مستشفى سيدرز سايناي الطبي في أمريكا.

ونعت شبكة «أورا» الإعلامية، ببالغ الحزن العميق، وفاة المؤسس والمضيف لاري كينغ، صباح اليوم (السبت)، عن عمر ناهز (87 عاما)، في مركز سيدارز سايناي الطبي في لوس أنجليس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت شبكة «أورا» في بيان نشر على الصفحة الرسمية للإعلامي الأمريكي لاري كينغ في موقع «تويتر»، إنه عمل على مدار 63 عاما عبر منصات الراديو والتلفزيون الرقمية، ووسائل الإعلام، وأجرى العديد من المقابلات، وحصل على العديد من الجوائز، وتلقى إشادات عالمية حيال موهبته الفريدة.

يذكر أن لاري كينغ إعلامي ومقدم برامج إذاعية أمريكي بارز ولد في 19 نوفمبر 1933. وبدأ العمل في قناة سي إن إن في العام 1985 وكان يقدم برنامجه الشهير لاري كينغ لايف (Larry King Live) حتى العام 2010 لينتقل بعدها للعمل في قناة RT America (روسيا اليوم - أمريكا) حيث يقدم برنامج Politicking with Larry King الأسبوعي.