ابتسم الحظ لشخص في ولاية ميتشيغان الأمريكية لم يتم تحديده وكشف اسمه، ليلة أمس (الجمعة)، إذ ستتغير حياته إلى الأبد، بفوزه بالجائزة الكبرى لـ«اليانصيب» التي تبلغ مليار دولار، وتعد إحدى أكثر الجوائز قيمة على الإطلاق.

ووفقا لموقع «nbcnews» الإخباري، تطابق تذكرة واحدة جميع الأرقام الستة (4 و26 و42 و50 و60 و24) وهي ضرورية للفوز بالجائزة الكبرى «Mega Millions» البالغة مليار دولار، ويمكن للفائز الذي لم يتم تحديده بعد الاختيار بين المدفوعات طويلة الأجل أو دفع مبلغ إجمالي قدره 739.6 مليون دولار قبل احتساب الضرائب.

ويضيف موقع «nbcnews» أن هذه الجائزة تعد ثالث أكبر جائزة «لوتو» منذ عام 2016. وفاز بالجائزة الكبرى القياسية في Powerball البالغة 1.586 مليار دولار، ثلاثة أشخاص من تينيسي وفلوريدا وكاليفورنيا، وكان لكل منهم الأرقام الفائزة في عام 2016.

وحقق أكبر فائز بالجائزة الكبرى الفردية أرقام «Mega Millions» مقابل 1.537 مليار دولار في أواخر عام 2018.