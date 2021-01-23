علّق موقع تويتر حساباً مرتبطاً بالمرشد الإيراني علي خامنئي، أمس (الجمعة)، بعد نشر حسابه صورة لاعب غولف يشبه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب تستهدفه طائرة مسيرة في ما يبدو، وتعهد بالثأر لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني بطائرة أمريكية مسيرة.

وحمل المنشور تصريحات لخامنئي في ديسمبر الماضي، قال فيها إن «الثأر حتمي»، مجدداً تعهده بالثأر قبل الذكرى الأولى لمقتل قاسم سليماني في الهجوم بحرم مطار بغداد.

ولاحقاً، قالت شركة تويتر إنها لم تعلق الحساب الشخصي لخامنئي. وذكرت متحدثة باسم الشركة أن موقع التواصل الاجتماعي علق حساب (خامنئي_سايت) المرتبط بخامنئي لانتهاكه سياسة تويتر المتعلقة بالتلاعب والرسائل غير المرغوب بها، وخاصة ما يتعلق بإنشاء حسابات مزيفة.

وكتب خامنئي على تويتر في 16 ديسمبر كانون الأول «يجب معاقبة أولئك الذين أمروا بقتل الجنرال سليماني وكذلك أولئك الذين نفذوا ذلك. هذا الثأر سيحدث حتماً في الوقت المناسب»، دون أن يذكر ترمب الذي أمر بالضربة.