هددت شركة «قوقل» اليوم (الجمعة) بسحب محرك البحث الخاص بها من أستراليا، بسبب قانون إعلامي مقترح من شأنه أن يطلب من الشركة الدفع للصحف ومؤسسات الإعلام مقابل المحتوى الإخباري.



وأفادت وكالة الأنباء الأسترالية بأن العضوة المنتدبة لعمليات «قوقل» في أستراليا، ميل سيلفا قالت في تحقيق لمجلس الشيوخ، إن القانون غير عملي، وإن الشركة غير قادرة على حساب المخاطر المالية. وأضافت أن ترك السوق الأسترالية هو «الخيار العقلاني الوحيد إذا قدر لهذا القانون أن يمر».



وإذا تم تمرير القانون، فسوف يجبر شركات التكنولوجيا على الدفع للمنصات الإخبارية مقابل محتواها، أو مواجهة غرامات تصل إلى 10 ملايين دولار أسترالي (7.‏7 مليون دولار أمريكي).



وسيتم تطبيق القانون في البداية على «نيوزفيد» و«فيسبوك» ومحرك «قوقل» للبحث.