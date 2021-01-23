استأجرت إيفانكا ترمب، وزوجها جاريد كوشنر الذي كان يشغل مستشارا للرئيس الأمريكي السابق، شقة في ميامي، وانتقلا إليها بعدما تركا منزلهما في العاصمة واشنطن.

ووفق لما ذكرته مصادر مطلعة لشبكة «سي إن إن»، أن إيفانكا وجاريد استأجرا شقة في مشروع آرتي في ميامي وهي منطقة تتمتع برفاهية عالية، وقد وقعا عقد إيجار الشقة لمدة عام.

وتبلغ تكلفة إيجار الشقق في مشروع آرتي، 40 ألف دولار تقريبا في الشهر، فيما يبلغ سعر الوحدات السكنية بين 7 إلى 15 مليون دولار.

استئجار الشقة في تلك المنطقة يقرب الزوجين من أرض اشتروها الشهر الماضي بمبلغ قيمته 32 مليون دولار في منطقة جزيرة الخور الهندي في ميامي.

من ناحية أخرى، قضى الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترمب ليلته الأولى، (الخميس)، خارج البيت الأبيض بعد انتهاء فترته رسميا، حيث توجه إلى ولاية فلوريدا التي سيقيم فيها.

وقالت صحيفة التليجراف البريطانية، إن ترمب قضى ليلته الأولى كمواطن عادي يسارع لإيجاد محامين لتمثيله في محاكمة العزل القادمة في مجلس الشيوخ مع استقراره في منزله الجديد في منتجعه للجولف مار إيه لاج وفي ولاية فلوريدا.