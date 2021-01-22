«إصابة عادل إمام بفايروس كورونا».. هكذا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبراً عن إصابة الفنان المصري الكبير بـ«كوفيد 19»، وأثارت هذه المنشورات حالة من الجدل بين جمهور «الزعيم»، خاصة أن الأخير تغيب عن جنازتي الكاتب وحيد حامد، والفنان هادي الجيار، اللذين توفيا مع مطلع العام الحالي، ما أثار تساؤلات عدة حول سبب غيابه.



وبحسب صحيفة الوطن المصرية، نفى مصدر مقرب من عادل إمام ما أثير عن إصابته، قائلاً: إن الأخير يتجنب التجمعات، وأصبح يميل إلى العزلة منذ ظهور حالات الإصابة بالفايروس في مصر، لافتاً إلى أن أبناءه وأحفاده هم من يترددون عليه فقط في منزله.



وطالب المصدر مروجي الشائعات بالابتعاد عن الحالة الصحية لـ«إمام»، خاصة أنها تثير قلق محبيه وجمهوره في مصر والوطن العربي.



وقد تغيب عادل إمام عن المشاركة في تشييع جثمان الكاتب الكبير وحيد حامد والفنان القدير هادي الجيار، وأناب عنه نجله المخرج رامي إمام، فيما اكتفى بنعيهما عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، معرباً عن حزنه الشديد بفقدانه اثنين كانا من أقرب أصدقائه داخل الوسط الفني.