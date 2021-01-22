وقّعت «قوقل» اتفاق إطار مع الاتحاد الصحافي الفرنسي، ستدفع بموجبه المجموعة العملاقة مبالغ مالية للصحف الفرنسية مقابل استخدام محتوياتها، عملاً بالقانون الأوروبي حول ما اصطُلح على تسميته «الحقوق المجاورة».وأعلنت المجموعة الأمريكية واتحاد الصحافة الإخبارية العامة (أبيغ)، أبرز ائتلاف مهني للصحف الفرنسية، في بيان مشترك أمس (الخميس) عن «اتفاق يتناول دفع أموال في مقابل الحقوق المجاورة بموجب القانون الفرنسي».وأشار البيان إلى أن الاتفاق يأتي «ثمرة أشهر عدة من المفاوضات في الإطار المحدد من هيئة المنافسة»، وهو «يحدد الإطار الذي ستتفاوض فيه قوقل على اتفاقات فردية للتراخيص مع أعضاء» الاتحاد الصحافي، في مقابل المنشورات المصنفة ضمن فئة «الأخبار السياسية والعامة».وستغطي اتفاقات التراخيص هذه «الحقوق المجاورة كما ستتيح للصحف الدخول إلى برنامج +نيوز شوكايس+» الذي رخّصت له «قوقل» أخيراً وتدفع بموجبه مبالغ مالية لوسائل الإعلام مقابل تشكيلة من المحتويات الخاصة.وأشار البيان إلى أن قيمة الأموال التي ستُدفع للناشرين ستُحتسب بصورة فردية «بالاستناد إلى معايير بينها على سبيل المثال درجة الإسهام في الأخبار السياسية والعامة والحجم اليومي للمنشورات وأيضاً الجمهور المتلقي عبر الإنترنت شهرياً».وقال بيار لويت رئيس اتحاد «أبيغ» والرئيس التنفيذي لمجموعة «لي زيكو» الفرنسية الناشرة لصحيفة «لو باريزيان»، إن هذا الاتفاق «يشكل اعترافاً فعلياً بالحقوق المجاورة للناشرين الصحافيين والبدء بتقاضيهم أموالاً من المنصات الرقمية على استخدام منشوراتهم الإلكترونية».من ناحيته، رأى رئيس فرع «قوقل» الفرنسي سيباستيان ميسوف في هذا الاتفاق تأكيداً على «التزام» المجموعة الذي يفتح «آفاقاً جديدة» أمام الناشرين الصحافيين.