أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، تسجيل اللقاح الروسي «سبوتنيك» ضد فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، للاستخدام الطارئ.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، يأتي هذا القرار بعد ما أظهرت نتائج الدراسات أن اللقاح فعال ونتجت عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة لفايروس كورونا، وأنه آمن للاستخدام، ويتوافق بشكل تام وكامل مع اللوائح والقوانين.

يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد استضافت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح، الذي تم تطويره من قبل معهد غاماليا الفيدرالي لأبحاث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة ووزارة الصحة في جمهورية روسيا الاتحادية.