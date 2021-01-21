بدأت الأضواء تداعب آشلي جو بايدن، الابنة الوحيدة للرئيس الأمريكي المنتخب، ذات الـ39 عاماً، إذ شبهتها شبكة NBC الأمريكية بإيفانكا ترمب، لاسيما أنهما بذات العمر، ومتزوجتان من رجلين يهتمان بالعمل الخيري ومن الديانة ذاتها، غير أن الفارق الوحيد أن آشلي ليس لديها أطفال، بينما إيفانكا أمّ لـ3 أبناء. ولأن السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترمب لم تطبق بروتوكول البيت الأبيض، ولم تدع خليفتها الدكتورة جيل بايدن لما يسمى «حفلة شاي وجولة» في ردهات الكابيتول بعد الانتخابات، شاكستها آشلي في برنامج Today الذي بث (الثلاثاء)، قائلة: «لا أعتقد أنهم يعرفون البروتوكول التقليدي، وهو أمر مؤسف، لكننا جميعا Ok».