وقعت هيئة الأفلام اليوم (الأربعاء)، في الرياض، اتفاقية مع 28 فائزاً في مسابقة «ضوء» لدعم الأفلام في دورتها الأولى، لإنتاج 28 مشروعاً سينمائياً سعودياً، بين نصوص وأفلام طويلة وقصيرة، بتمويل يصل إلى 40 مليون ريال. وذلك بحضور عددٍ من المسؤولين في وزارة الثقافة، ورجال الإعلام والصحافة، وعددٍ من المهتمين بصناعة الأفلام في المملكة.وكانت الهيئة قد أعلنت في شهر فبراير العام الماضي أسماء الفائزين في مسارات المسابقة الأربعة، إذ فاز في مسار النصوص المكتملة «أفلام طويلة» 8 متقدمين، و11 متقدماً في مسار النصوص المكتملة «أفلام قصيرة»، و6 متقدمين في مسار نصوص تحت التطوير، ومتسابقان في مسار الأفلام المكتملة «أفلام طويلة»، في حين اختير 3 متسابقين في مسار الطلبة.من جانبه، شكر الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام عبدالله آل عياف القحطاني وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود على دعمه المستمر للمشاريع الثقافية ومن بينها مسابقة «ضوء» لدعم الأفلام، وحرصه على أن تظهر المسابقة بشكل متقن يثري صناعة السنيما.وقال: «بدأت «ضوء» باستقبال طلبات التسجيل، ومرت بخمس مراحل من تصفيات، وترشيح، وتحكيم، واختتمت بإعلان النتائج، ولم تنتهِ هنا، بل بدأت مرحلة الإنتاج بمبلغ تمويل كبير بلغ الـ40 مليون ريال لهذه المشاريع الـ28».وكشف آل عياف أن وزارة الثقافة ممثلة بهيئة الأفلام عملت خلال الفترة الماضية على دراسات وبحوث وإحصاءات تؤرشف فيها إنجازات ماضية أو أسماء صنّاع أفلام شاركوا في إثراء الساحة الفنية بدعمٍ ذاتي، دون صالة عرض أو مهرجان محلي، مخاطباً جيل اليوم الذين وجدوا الدعم والتمكين بقوله: «أنا كصانع أفلام أغبطكم جميعًا، لقد صار لنا مجتمع وسند، وداعمون يتكلمون ذات اللغة والمصطلح والشغف».يذكر أن هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة أطلقت مسابقة «ضوء» لدعم الأفلام ضمن برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، في منتصف سبتمبر 2019، ومرت بـ5 مراحل خلال 5 أشهر اختتمت بإعلان نتائج الفائزين في 20 فبراير 2020. وتهدف المسابقة إلى تطوير صناعة الأفلام في المملكة، وتمكين المواهب السعودية لإثراء المحتوى السينمائي؛ باعتباره محركاً ثقافيًا وفكريًا واجتماعيًا، إضافة إلى عرض المحتوى السينمائي السعودي على مختلف المنصات المحلية والعالمية، وتأسيس نموذج مستدامٍ لتمويل الأفلام لمجتمع صنّاع الأفلام.