حصد المطرب عبدالمجيد عبدالله 4.5 مليون مشاهدة لأغنيته الجديدة «الشتا حولك»، التي طرحها قبل 72 ساعة عبر تطبيق «روح السعودية»، الذي يهتم بالتعريف بشتاء المملكة المميز وأهم مناطقها السياحية. الأغنية من كلماته وألحان راكان. ونشر عبدالمجيد فيديو ترويجي للأغنية على حسابه في «تويتر»، معلقا: «كبيرة والعطايا كثار.. جميلة زاهية بامطار.. هنا كل الشتا حولك.. على ما تشتهي وتختار». وتعد الأغنية ثاني أعماله خلال يناير، بعدما أطلق في بدايته «جردت سيفك»، التي حققت عبر قناته في «يوتيوب» أكثر من 3.55 مليون مشاهدة. ويستعد «أمير الطرب» كما يلقبه محبوه، لطرح ألبومه الجديد الذي بدأ العمل فيه منذ شهور.