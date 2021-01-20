تلقت مجلة «فوغ» الأمريكية سيلا من الانتقادات اللاذعة بسبب صورة كاملا هاريس التي تصدرت غلاف عددها الصادر عن شهر «فبراير» مرتدية حذاءً رياضياً «كوتشي»، ما اعتبره ديموقراطيون لا يليق بمكانة نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، فيما اضطرت مجموعة «كوندي ناست» مالكة المجلة لتغيير الغلاف (الأربعاء) قائلة: «سنصدر نسخا لاحقة للعدد الخاص بتنصيب جو بايدن ونائبته بما يليق باللحظة التاريخية». ورغم استبدال الصورة بأخرى كلاسيكية رسمية، عاد موالون للرئيس لاتهام المجلة بأنها سعت لـ«تبييض» لون بشرة أول سمراء تصل لهذا المنصب، لاسيما أن مديرة المجلة آنا وينتور كانت موضع جدل أثناء المظاهرات المناهضة لعدم المساواة العرقية في 2020.