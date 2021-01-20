أعلنت الكويت، (الثلاثاء)، اكتشاف أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة لفايروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا، في البلاد، لدى مواطنتين قادمتين من المملكة المتحدة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند إلى أن نتيجتي فحوصات الـPCR للمواطنتين من دولة الإقلاع كانتا سلیمتین، إلا أن فحص الـPCR الذي أجري في مطار الكویت عند الوصول أثبت أنهما مصابتان بفايروس كورونا.

وأوضح السند أنه تم تطبيق إجراءات العزل الصحي وفقا للبروتوكولات المعتمدة، لافتا إلى أنه عند إجراء فحص التخطيط ثبتت إصابة المسافرتين بنمط التحور الجیني الأخیر للفایروس، وعلى ضوء نتيجة الفحص تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية، وإجراءات التقصي الوبائي كافة.