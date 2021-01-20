أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك في روسيا أن فاعلية لقاح «أبي فاك كورونا» تبلغ 100% وفقا لنتائج المرحلتين الأولى والثانية من اختباراته السريرية.

وأشار المكتب الإعلامي للوكالة، (الثلاثاء)، إلى أن وجود أجسام مضادة لفايروس كورونا لدى الإنسان ليس عاملا يحول دون تلقيه هذا اللقاح، موضحا أن «أبي فاك كورونا» يعزز مناعة جسمه.

وأوضح المكتب أن التطعيم باللقاح المذكور (الذي تم تطويره في مركز «فيكتور» العلمي في مدينة نوفوسيبيرسك والذي جرى تسجيله الرسمي في أكتوبر الماضي) يقتضي بحقن جرعة منه مرتين مع فاصل زمني يراوح بين أسبوعين و3 أسابيع.

وفي الوقت الحالي، لا يزال «أبي فاك كورونا» يمر بالمرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية والتي يشارك فيها 40 ألف متطوع، بمن فيهم أعمار فوق 60 سنة ومصابون بأمراض مزمنة.

وكان «سبوتنيك V» أول لقاح روسي مضاد لفايروس كورونا المستجد تم تطويره في مركز «غاماليا» الطبي العلمي، وسجل من قبل وزارة الصحة الروسية في أغسطس الماضي.