كشف رئيس هيئة مراقبة السلامة الجوية بالاتحاد الأوروبي باتريك كي، (الثلاثاء)، أن طائرة بوينج 737 ماكس (سيئة السمعة) ستحصل على تصريح نهائي لاستئناف الطيران في أوروبا الأسبوع القادم. وأوضح «كي» أن وكالة سلامة الطيران في الاتحاد الأوروبي وقعت مسودة توجيه صلاحية الطيران في نوفمبر الماضي، بعد خضوع الطائرة لتغييرات تقديمية، وسيتم نشرها خلال الأسابيع القادمة، ما يعني السماح للطائرة بالتحليق مرة أخرى، ورجح «كي» أن تصدر شهادة لمتغير ماكس-200 قريبا، ما يسمح باستئناف الرحلات قبل الصيف. ومنعت الدول تحليق ماكس 737 بعد حظر سلامة الطائرة في مارس 2019، عقب حادثتي تحطم تسببتا في مقتل 346 راكباً.