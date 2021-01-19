فاجأ المغني المغربي سعد لمجرد جمهوره، بإعلانه تسجيل الأذان بصوته. وكشف في تصريحات لبرنامج «mbc ترندنغ» مساء (الإثنين) اتجاهه لأداء الأناشيد الدينية في الآونة الأخيرة، وقال: «نغني للحب ولا يصح أن ننسى ربنا ولابد من عمل شيء كصدقة جارية». وتابع: «لذلك سأقدم الفترة القادمة عدة أعمال، منها الأذان بصوتي، وسيتم عرضه على عدد من الإذاعات لمن يرغب في بثه وقت الأذان». يذكر أن لمجرد أجّل أحدث أغانيه «الوجه الثاني» التي كان مقررا طرحها في «الكريسماس» بسبب وفاة والد أحد أصدقائه المقربين، كما سبق وأجل أغنية «عدى الكلام» لوفاة الفنانة المصرية رجاء الجداوي في يوليو الماضي.