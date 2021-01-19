في حالة هي الأولى من نوعها بالعالم، سجلت الأوساط الطبية نمو فطر داخل شرايين رجل أمريكي يبلغ 30 عاماً. ووفق CNN (الثلاثاء)، تعرض الرجل لفشل عام في أجهزته الحيوية بينها الكبد والكلى، وظل في العناية المركزة لمدة 8 أيام، إثر حقن وريدية بفطر، ليتخلص من اضطراب ثنائي القطب (حالة صحية عقلية)، ما أدى إلى اصفرار بشرته وتقيؤ دم. وحين نقل للطوارئ، كشف فحص الدم بكتيريا ميكروبية ناجمة عن الفطر المحقون الذي نما داخل شرايينه، ما أدى لخضوعه لجراحة لانتشاله. وحذر الأطباء من منشور على الإنترنت عن وصفة "فطرية سحرية" لعلاج الأمراض، وخطورة ما تسببه من مشكلات صحية.