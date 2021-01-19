ضمن رسائلها التوعوية، أصدرت هيئة الغذاء والدواء 5 إرشادات قبل استخدام منتجات ترطيب البشرة. إذ طالبت بقراءة مكونات المنتج قبل شرائه، لتجنب حساسية بعض المكونات، كما يفضّل ترطيب البشرة بعد الاستحمام مباشرة، أو حين يصبح الجلد جافاً، فيما حذرت في منشور على صفحتها في «تويتر» من استخدام مرطب الجسم لترطيب بشرة الوجه أو منطقة حول العينين، وتجنب ترطيب الوجه أثناء ظهور حب الشباب أو التهابات الجلد الناتج عن انسداد المسام، وأخيرا، نصحت الهيئة بضرورة استشارة طبيب جلدية متخصص قبل استخدام أي من منتجات الترطيب حال وجود تشققات وجروح في البشرة أو إذا كان الجلد متضرراً.

1 - اقرأ مكونات المنتج على العبوة قبل شرائه

2 - يفضل ترطيب البشرة بعد الاستحمام مباشرة

3 - لا تستخدام مرطبات الجسم لترطيب الوجه

4 - تجنب الترطيب أثناء ظهور حب الشباب

5 - استشر طبيباً حال وجود تشققات أو جروح