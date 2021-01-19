مواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، الرامية إلى دعم مصادر التعلم والترفيه، وإعادة بلورة فكرتها، وتنويع فرص الاستثمار فيها، تم افتتاح متحف الغموض العالمي الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط بشكل رسمي في تاريخ 14 يناير وذلك في «الرياض بارك» بمدينة الرياض.

ويأتي متحف الغموض تجربةً علميةً مُثيرةً؛ لتخصّصه في الخدع البصرية والنظريات العلمية الفيزيائية، إضافة إلى احتوائه على 80 معرضاً يضم جملةً من الألعاب التعليمية والتفاعلية، والألغاز الذهنية الملائمة للفئات العمرية كافة، والتي من شأنها التحفيز على التأمل والتفكير في أجواء تحفّها المتعة ويملؤها الشغف، تُقدم جميعها عبر مجموعةٍ من الصور المجسّمة والثلاثية الأبعاد، والغرف الخاصّة كغرفة المكعبات، وغرفة تحدي الجاذبية، والغرفة المقلوبة، يتمكن فيها مرتادو المتحف من التعرف على أساليب خداع العقل البشري، كما يتيح لزواره الفرصة لخوض تجارب حسية مختلفة تمكنّهم من لمس محتوياته والتعرف على فكرتها ومضمونها.

وقالت مديرة المتحف خديجة: يسعدنا ويشرفنا تقديم هذا الحدث العالمي في مدينة الرياض، حيث سيكون أول متحف من نوعه في المملكة والأكبر مساحة في الشرق الأوسط إذ يضم أكثر من 500 متر مربع. يحتوي المتحف على العديد من النشاطات التفاعلية والخدع البصرية التي ستقدم تجربة فريدة من نوعها وتجذب الزوار مما يزيد من فضولهم أكثر وأكثر، المتحف مزيج بين المتعة والتعليم في الوقت نفسه؛ لأنه يشرح لماذا أعيننا ترى أشياء لا تفهمها أدمغتنا، ويقدم تجارب بصرية وحسية مثيرة للاهتمام وهي تناسب جميع الفئات سواءً كنت طفلاً أو طالباً أو معلماً أو عائلة أو صغيراً أو كبيراً».

ويتميز متحف الغموض بربطه للعلم والابتكار بالمحتوى الترفيهي، وهي وسيلة مجدية لها مردودها الإيجابي على الأطفال وجيل الشباب، إضافةً لكونه علامة تجارية دولية له موقعه في أكثر من 25 مدينة حول العالم، ويحطّ رحاله في الرياض بشكل دائم كفرصةٍ استثنائيةٍ وترفيهيةٍ لكافة شرائح المجتمع.