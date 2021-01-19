اكتشف العلماء في الولايات المتحدة نوعًا جديدًا من فايروس كورونا المستجد وتحديدا في ولاية كاليفورنيا حيث تواصل السلطات معاناتها من ارتفاع عدد الحالات والوفيات.

وتم التعرف على السلالة الجديدة من كورونا كوفيد 19 في أكثر من 12 مقاطعة وتم ربطها بانتشار الفايروس في مناطق متعددة في مقاطعة سانتا كلارا، حسبما ذكرت صحيفة لوس أنجليس تايمز.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان المتغير الجديد أكثر عدوى أم أنه أصبح من السهل التعرف عليه حيث تقوم المختبرات بإجراء تسلسل الجينوم.

يُعرف المتغير باسم L452R، وهو يختلف عن النوع شديد العدوى الذي تم تحديده لأول مرة في المملكة المتحدة والتي كانت تجتاح الأمة أخيرًا.

وتم تحديد سلالة المملكة المتحدة، B 1.1.7.، في 18 ولاية، وفقًا لتحليل «ديلي ميل» للبيانات الفيدرالية وبيانات الولاية.

وبينما يحذر مسؤولو الصحة العامة من أن هذه السلالة ستصبح قريبًا السلالة المهيمنة في الولايات المتحدة، يقول الدكتور أنتوني فوتشي، أكبر خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إن التحذير يجب أن يكون «دعوة واضحة» للأمريكيين للحصول على التطعيم.

واعتبارًا من (الاثنين)، تم تحديد البديل الجديد في مقاطعات ليك ولوس أنجليس ومونو ومونتيري وأورانج وريفرسايد وسان برناردينو وسانتا كلارا ودان دييغو وسان فرانسيسكو وسان لويس أوبيسبو.

وقالت مديرة إدارة الصحة العامة في مقاطعة سانتا كلارا الدكتورة سارة كودي، في بيان: «يستمر هذا الفايروس في التحور والتكيف، ولا يمكننا أن نخذل حذرنا».

وأكدت كودي أنه تم تحديد البديل في سان خوسيه وأدى إلى مرض 90 شخصًا وربما تم ربطه بزي عيد الميلاد القابل للنفخ.

وقال الدكتور تشارلز تشيو، عالم الفايروسات في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، لصحيفة نيويورك تايمز، إن البديل الجديد في كاليفورنيا له 3 طفرات على بروتين سبايك.