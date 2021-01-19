كشف مصدر في معهد الدراسات العلمية للإنفلونزا ببطرسبورغ أن اللقاح ضد كورونا الذي صممه، على شكل رذاذ، أظهر استجابة مناعية وأمنا خلال التجارب قبل السريرية.

وأضاف المصدر، خلال حديث لوكالة «تاس» الروسية: «تتواصل في معهد أبحاث الإنفلونزا، التابع لوزارة الصحة الروسية، الدراسات قبل السريرية للقاح جديد ضد كوفيد-19. وقد تم الحصول على نتائج جيدة حتى الآن، فيما يتعلق بأمانه ونشاطه المناعي (إنتاج الأجسام المضادة). وتجري في الوقت الراهن دراسة الخصائص الوقائية للقاح ضد فايروس كورونا المستجد، باستخدام نماذج حيوانية مختلفة».

وذكر مصدر في معهد الدراسات العلمية للإنفلونزا ببطرسبورغ أن علماء المعهد يطورون لقاحا ضد عدوى فايروس كورونا المستجد على أساس فايروس الإنفلونزا. وأشار إلى أنه يتم خلال ذلك استخدام نسخة ضعيفة من هذا الفايروس كناقل لنقل بروتينات الفايروس التاجي، والتي يجب أن توفر الاستجابة المناعية لها، الحماية من المرض.

وأضاف المصدر أنه سيتم استخدام الجزء المحافظ من فايروس الإنفلونزا لدخول الخلايا. ونوه المصدر إلى أنه سيتم التطعيم باللقاح على شكل قطرات أو بخاخ عبر الأنف.

وتابع المصدر أنه يخطط للبدء في إجراء الدراسات السمومية في المستقبل القريب. ويتوقع إنجاز كامل الدراسات قبل السريرية مع حلول مايو 2021.