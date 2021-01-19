أكّدت صحيفة «Merkur» الألمانية، اكتشاف سلالة جديدة لفايروس كورونا المستجد، خلال الأسبوع المنقضي بأحد مستشفيات ولاية بافاريا.

وقال مدير المستشفى «فرانز نيديربول»، إن المختصين اكتشفوا السلالة الجديدة، وهي عبارة عن طفرة في الفايروس، خلال اختبار عينات من بعض المرضى، بواسطة جهاز تحليل جديد حصلت عليه المؤسسة أخيرا.

ونقلت الصحيفة عن فرانز نيديربول، تأكيده أن مصدر هذه الطفرة لا يزال غامضا، وكذلك مدى عدوى النوع الجديد من الفايروس.

وأشار إلى أنه تم اكتشاف 12 ألف طفرة في فايروس كورونا منذ بداية الوباء، وأنه، حتى الآن، لا يوجد سبب للاعتقاد بأن السلالة التي تم تحديدها حديثًا أكثر خطورة من السلالات الأخرى، لذلك لا يوجد سبب للذعر.

وأكد الأطباء أنه لا يمكنهم في الوقت الراهن، تقديم معلومات دقيقة حول مواصفات هذه الطفرة التي تحتاج لدراسة إضافية. وقد تظهر التفاصيل في نهاية يناير.

وقال فرانز نيديربول: «منذ بداية انتشار الوباء، تم اكتشاف أكثر من 12 ألف تغيير في بنية الفايروس، في مختلف أنحاء العالم».