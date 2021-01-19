سجلت مدينة «روقاو» بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين، والمعروفة بطول عمر سكانها، 525 معمرا يبلغ عمر كل منهم أكثر من 100 عام، رغم أن الصين بؤرة انتشار فايروس كورونا عالميا، والذي أصاب أكثر من من 94.53 مليون شخص على مستوى العالم، وأودى بحياة أكثر من مليونين و25929 شخصا.

وذكرت سلطات المدينة، في بيان (الاثنين)، أنه حتى الأول من يناير عام 2021، كان في المدينة 16 معمرا تبلغ أعمارهم 105 سنوات أو أكثر، من بين إجمالي عدد سكانها البالغ نحو 1.4 مليون نسمة، وكان أكبرهم 109 سنوات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ويعتقد أن عادات الأكل والنوم الصحية، فضلا عن البيئة المواتية، ساهمت في طول العمر في مدينة «روقاو».