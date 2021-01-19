في وقت تستمر رحلة البحث عن خفايا وأسرار الفايروس المستجد التي لا تنتهي، كشفت دراسة طبية حديثة أعراضا أقل شيوعاً تظهر لدى المصابين بكوفيد-19 وهي مرتبطة بالعينين.

ولفتت دراسة نشرتها المجلة الطبية البريطانية، إلى تسجيل 3 أعراض مرتبطة بالعينين، ظهرت لدى المصابين بكورونا، تتمثل بحساسية الضوء والتهاب الملتحمة وحكة العينين، وفق موقع صحيفة «إكسبريس» البريطانية.

وأوضح الطبيب المختص في مركز «مستشارو طب العيون» بلندن، علي ميرزا: «يعاني من يشكو حساسية الضوء من الصداع، ويشعرون بألم في العينين عند إضاءة مكان مظلم بشكل مفاجئ، أو الانتقال من الظلام إلى النور».

وأضاف ميرزا: «يمثل التهاب العينين أحد أعراض كورونا الأقل شيوعاً، إلا أن التشخيص وحده القادر على التمييز فيما إذا كانت مؤشراً على الإصابة بكوفيد-19 أم أن الأمر مجرد التهاب فايروس للملتحمة».

ولفت إلى أن الأعراض الـ3 المذكورة والمرتبطة بالعينين يجب أن تزول بمجرد التعافي من الفايروس التاجي، ناصحاً المرضى الذين يعانون هذه الأعراض باستبدال العدسات اللاصقة بالنظارات خلال إصابتهم بكوفيد-19.

يشار إلى أن حساسية الضوء، هي انزعاج العين الناجم عن الضوء، مما يجعل الشخص في حاجة إلى تضييق أو إغلاق عينيه، علماً أنه من المحتمل أن تترافق هذه الحالة بالصداع.

إلى ذلك، يصاحب التهاب الملتحمة تورم في الملتحمة، وهي عبارة عن نسيج مبطن للسطح الداخلي للجفن والغلاف الخارجي للعين، ويساعد هذا في المحافظة على رطوبة الجفن والعين الداخلية.