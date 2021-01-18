كشفت منظمة الصحة العالمية أن 90% من حالات سرطان الرئة وراءها التدخين. وقالت WHO في بيان (الإثنين) إن 9 من كل 10 مصابين بهذا السرطان مدخنون. وحذرت من خطر هذه العادة السيئة على غير المدخنين، إذ تحول نواتج احتراق التبغ غير المدخنين إلى مدمنين سلبيين، كما يتسبب الدخان الصادر من السيجارة بإصابتهم بالسرطان، ويزيد مخاطر إصابتهم بأمراض القلب التاجية. واستندت المنظمة لإحصاءات صادرة من مصر أخيرا تشير إلى أن التدخين السلبي يتسبب في 100 ألف وفاة مبكرة من غير المدخنين سنويا، من رجال ونساء وأطفال، إذ يحوي دخان التبغ آلاف المواد الكيميائية المعروفة، منها 40 مادة تسبب السرطان.