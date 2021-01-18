لا شك أن تناول 3 وجبات يومية يؤثر إيجابا على النشاط الذهني والجسدي ويحافظ على الطاقة اللازمة لأداء المهمات اليومية. لهذا شددت هيئة الغذاء والدواء في ملصق نشرته على حسابها في «تويتر» (الإثنين) على أهمية تناول وجبة غذائية أثناء اليوم الدراسي حتى لو كان عن بعد عبر منصة «مدرستي» لاسيما أنه يستمر لساعات، إذ تزود جسم الطالب بالطاقة اللازمة ليحافظ على تفاعله طوال الوقت، كما أنها تمده بالعناصر الغذائية الضرورية لمساعدة جسمه على العمليات الحيوية، ناهيك عن أنها تجنبه الشعور بالإرهاق والتعب والجوع، ما يرفع قدرته على التركيز، وتحسن أداءه وتزيد تحصيله الدراسي، فتزيد كفاءة العملية التعليمية.

1- تمد جسم الطالب بالطاقة اللازمة

2- ترفع كفاءة العمليات الحيوية عامة

3- تجنب الشعور بالإرهاق والتعب

4 - تزيد القدرة على التركيز والتحصيل

5 - تحسّن الأداء ما يدفع للمشاركة الفاعلة