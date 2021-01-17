أعلنت سلطنة عُمان إغلاق منافذها البرية اعتبارا من اليوم (الإثنين) لمدة أسبوع قابلة للتمديد، لمواجهة تفشي السلالة الجديدة من فايروس كورونا. ووفق وكالة «أونا» الرسمية، جاء القرار بعد اطلاع اللجنة المكلفة ببحث آلية التعامل مع تطورات الجائحة على تقرير الفريق المختص حول انتشار السلالة الجديدة سريعة العدوى وحماية أفراد المجتمع. وذكرت الوكالة أن الجهات المعنية ماضية في متابعة المخالفين لقراراتها ومعاقبتهم بعد ملاحظة تزايد التهاون من المواطنين والمقيمين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية بعدم ارتداء الكمامة وإقامة التجمعات بأعداد كبيرة في المناسبات الاجتماعية ما ينذر بتفشي الفايروس. وسجلت عمان أول إصابة بالسلالة الجديدة في 5 يناير الجاري.