كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن أول مريضة في العالم بكورونا هي باحثة صينية في معهد ووهان لعلم الفايروسات. وقالت الصحيفة (الأحد): «تتبع مسؤولو المخابرات الغربية لمدة عام حالة الباحثة هوانغ يانلينغ، باعتبارها المريض «رقم صفر» في التقارير التي شاركتها الصين في الأسابيع الأولى من تفشي المرض». وبينما ينفي المعهد هذه التقارير باعتبار هوانغ تخرجت عام 2015 بدرجة الماجستير، وغادرت المعهد، قالت الصحيفة إن التقارير تكشف رابطا مباشرا بين الوباء والمختبر، المشتبه بتسببه في نشر الفايروس بالخطأ أثناء تجارب على فايروسات الخفافيش، مؤكدة أن هوانغ اختفت من منصات التواصل منذ تحديدها «أول مريضة»، وحذف موقع المعهد سيرتها الذاتية وتاريخها البحثي.