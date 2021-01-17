مع ما تشهده مدن عدة من أمطار غزيرة قد تؤدي إلى حدوث سيول، يقدم خبراء السيارات 5 نصائح للحيلولة دون تعطل سيارتك وتلف أجزائها، ووفق RT (الأحد)، أوقف السيارة على سطح مرتفع، لتقليل خطر دخول المياه إلى الأجزاء الميكانيكية، مع استخدام غطاء بلاستيكي للسيارة لحماية الهيكل الخارجي من الصدأ، وتأكد من إغلاق النوافذ بإحكام لحماية مكوناتها الداخلية كالاستريو أو مفاتيح النوافذ الكهربائية، كما يستحسن فصل البطارية خلال فترة تساقط المطر، ما يحول دون حدوث خلل في المحرك أو مولد الكهرباء. واحذر إعادة تشغيل المحرك حال وصول منسوب المياه إلى أنبوب عادم السيارة، ما يسرب المياه للمحرك.1 - أوقفها على سطح مرتفع لسلامة المحرك2 - استخدم غطاء بلاستيكيا لحماية الهيكل3 - تأكد من إغلاق النوافذ بشكل محكم4 - افصل البطارية أثناء تساقط الأمطار5 - لا تشغلها إذا وصلت المياه لأنبوب العادم