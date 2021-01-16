أشعل عالمان لبنانيان أزمة على مواقع التواصل، حين قالا اليوم (السبت) إن الفراعنة قدماء المصريين استوحوا فكرة الأهرامات من مدافن بنيت في بلدة أكروم اللبنانية. جاء ذلك في أعقاب اكتشاف مدفن هرمي رابع، سبق بناء أهرامات الجيزة بنحو 2000 سنة. ووفق وكالة أنباء «المركزية» اللبنانية، يؤكد الباحثان عماد يونس وعبدالعزيز الزين أن المصريين القدامى زاروا المنطقة ومكثوا فيها مراراً. واكتشف الزين مدفناً ميغاليتياً هرمياً في أعالي محلة وادي الدير، لا يزال محتفظاً بشكله دون تخريب. لافتاً إلى أن هناك 3 مدافن هرمية بالمنطقة ذاتها، يذكر أن عالماً ثالثاً كتب عن آثار عكار منوهاً بوجود 12 مدفناً هرمياً في أكروم.