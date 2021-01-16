عبر تغريدة على حسابها في «تويتر»، أعلنت «موفي سينما» (السبت) إطلاق سينما السيارات لأول مرة في المملكة لمشاهدة العروض السينمائية ضمن فعالية «وميض الرياض»، اعتبارا من اليوم (الأحد). واختارت الشركة حي العارض، مقابل جامعة اليمامة شمال مدينة الرياض، ليكون موقعا لإقامة 3 عروض سينمائية يومياً لأفلام عالمية وعربية، على شاشة بمساحة 200 متر، فيما يحوي الموقع مواقف تتسع لأكثر من 150 سيارة، ومزود بنظام صوتي مرتبط بسماعات السيارة، علاوة على توافر منطقة Food Truck، يستفاد منها عبر التطبيقات الإلكترونية. يأتي ذلك حرصا من أمانة العاصمة على توفير تجربة ترفيهية، وفق الإجراءات الاحترازية، بما يعيد إحياء الفراغات العمرانية غير المستغلة.