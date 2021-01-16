أعلنت بلدة ترونيا الإيطالية بيع عدد من منازلها بسعر يورو واحد (4.53 ريال)، بهدف جذب السكان للمنطقة القديمة وسط مدينة صقلية. ووفق CNN الأمريكية (السبت)، قال عمدة البلدة سيباستيانو فابيو فينيسيا: «نهدف لإعادة إحياء المركز التاريخي للبلدة، إذ ستقدم البلدية للمشترين أيضاً مساعدات مالية لتجديد هذه المنازل». وأضاف: «كلفنا فريق خبراء من الإسكان والقانونيين متعددي اللغات لمساعدات السكان الجدد وتسهيل البيع دون بيروقراطية ومعاملات ورقية». وتابع: «المساكن المعروضة للبيع تبلغ 130 منزلاً، وستبدأ التجديدات فور استلام المشتري، على أن تكتمل خلال 3 سنوات من الشراء». يذكر أن ترونيا ليست الأولى، إذ سبق عرض بلدات مماثلة مثل موسوميلي وزنغولي.