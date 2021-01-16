تغص مواقع التواصل بأخطاء عن التغذية السليمة، بلا أساس علمي، وهو مايحذر منه الخبراء. ووفق «RT» (السبت) يؤكد خبير التغذية الروسي سيرجي أبلوجكو أن المكملات الغذائية لا تحرق الدهون ولا تخفض الوزن، بل يضر كثيرها بالصحة العامة. أما تجنب الكربوهيدرات والدهون فلا يمت بصلة للغذاء الصحي، إذ يتوجب تقليلهما لتجنب البدانة، وتبطئ قلة السعرات الحرارية عملية التمثيل الغذائي، وتحطم العضلات لتعويض الطاقة اللازمة، وعن تناول 6 وجبات صغيرة بدلا من 3 فتدفع للمزيد من الطعام، وأخيرا استبدال الفاكهة بالعصائر الطازجة، يزيد الوزن بمجرد العودة للنظام الغذائي المعتاد، فالخضار والفواكه تحوي أليافا تعزز الهضم وتضبط السكر وتخفض الكوليسترول.

1 - المكملات الغذائية تحرق الدهون

2 - قلة السعرات الحرارية تخفض الوزن

3 - منع تناول الكربوهيدرات يحسن الصحة

4 - تناول 6 وجبات صغيرة بدلا من 3

5 - العصير بديل صحي للفاكهة الطازجة