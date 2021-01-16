أرجأت شركة «واتساب» تعديل شروط خدمة التطبيق عقب احتجاجات واسعة من المستخدمين ونزوح الكثير منهم إلى تطبيقات محادثة بديلة. وأكدت الشركة التابعة لفيسبوك أنه لن يتم تعليق أو حذف أي حساب في الثامن من فبراير القادم.

وأشارت إلى أنها ستبذل جهدا أكبر لتوضيح المعلومات الخاطئة بشأن سياسة الخصوصية والأمن الجديدة، موضحة أن التحديث الأخير يوفر شفافية أكبر حول طريقة جمع البيانات واستخدامها. وشددت على أن التحديث الأخير لا يوسع قاعدة مشاركة البيانات مع فيسبوك.

وكانت «واتساب» قد بدأت قبل أيام في تنبيه مستخدميها البالغ عددهم ملياري مستخدم إلى تحديث سياسة الخصوصية الخاصة بها، وإذا كانوا يريدون الاستمرار في استخدام تطبيق المراسلة الشهير، فعليهم قبوله.

وتسببت الشروط الجديدة، التي تم تسليمها في أوائل عام 2021، في غضب بين خبراء التكنولوجيا ورجال الأعمال والمنظمات الحكومية وأثارت موجة من الانشقاقات نحو الخدمات المنافسة.