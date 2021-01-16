أقيم مزاد في العاصمة الفرنسية باريس وخلاله تم بيع غلاف إحدى نسخ مجلة «تان تان» للفنان البلجيكي إيرجيه.

وبحسب ما ذكرته «سكاي نيوز»، فقد بيعت إحدى نسخ مجلة «تان تان» للفنان البلجيكي إيرجيه، مقابل 2.6 مليون يورو، أي نحو3.1 مليون دولار، مما جعله يحطم الرقم القياسي لأغلى رسم لكتاب مصور في التاريخ.

وحول غلاف إحدى نسخ مجلة «تان تان»، فيعود رسمها إلى عام 1936، ورسمه الفنان البلجيكي المعروف باسم إيرجيه.

واعتمد إيجريه في رسمه على الحبر الصيني وألوان الغواش والألوان المائية مثل ما وقع بغلاف لمجلد «اللوتس الأزرق».

و«اللوتس الأزرق»، هو المجلد الخامس من مغامرات «تان تان»، المعبر حول شخصية مراسل شاب ابتكرها الفنان البلجيكي، مظهرا الرسومات بطل الروايات المصورة الشهير مرتديًا ملابس صينية ومطلاً برأسه من جرة، ويقابله تنين يتربص به لإيقاعه.

وفي هذا المجلد المعروف على مدى التاريخ، يسافر الشاب «تان تان» إلى دولة الصين أثناء الغزو الياباني عام 1931 مع كلبه المسمى «سنووي»، للتحقيق والكشف عن مجموعة من شبكات التجسس اليابانية فضلا عن عصابات تهريب المخدرات وغيرها، وبالنسبة للرسومات نفسها، كان إيرجيه لا يعتمد هذا الرسم كغلاف للمجلد نظرا لتكلفة طباعته الباهظة، واختيرت بدلًا منه نسخة مبسطة، وكان ضحية لحرفية الفنان.

وجاء السعر القياسي المعلن خلال المزاد والمقدر بقيمة تصل إلى 2.6 مليون يورو، أي نحو3.1 مليون دولار، من قبل دار المزادات المنظمة والمعروفة باسم «آرتكوريال»، والتي أقيمت عرضها في باريس.

وبالنسبة للفنان البلجيكي «إيرجيه»، والمعروف باسم جورج ريمي، تمكن من تسجيل رقم قياسي سابق كأغلى كتاب مصور، حيث حققت الصفحات الأولى من كتب «تان تان» المصورة 2.6 مليون يورو.