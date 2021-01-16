كشف الأستاذ في معهد دراسات الشرق الأقصى في جامعة جيونجنام في كوريا الجنوبية كيم دونيوب أن الصاروخ الباليستي، الذي أظهرته السلطات الكورية الشمالية خلال عرض عسكري مساء (الخميس) باعتباره «أقوى سلاح في العالم»، هو على الأرجح مجرد نموذج بالحجم الطبيعي.

وأشار الخبير إلى أن الصاروخ المعروض لم يكن السلاح الحقيقي وذلك لأسباب تتعلق بالسرية.

وقال الخبير الكوري الجنوبي (الجمعة): لا يجب أن تنظروا إلى الصاروخ «باكوكسون 5» على أنه حقيقي وجاهز. حتى باكوكسون 4 لم يطر بعد، ولم يتم إطلاق «باكوكسون 3» إلا من بارجة مغمورة. لذلك، سواء كان الصاروخ باكوكسون 4 أو 5، لا يمكن التأكد من أن هذا الصاروخ الذي تم عرضه حقيقي وقادر على إطلاق اختبار بسيط. من المحتمل أن يكون هذا تخطيطًا فارغًا، تم إجراؤه على مستوى خطط البناء الأولية.

وكانت كوريا الشمالية كشفت خلال عرض عسكري مساء الخميس ما بدا أنها صواريخ باليستية تطلقها الغواصات، لتتوج بذلك بيونغ يانغ اجتماعات سياسية استمرت لأكثر من أسبوع باستعراض لقوتها العسكرية.

​وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام رسمية أن الزعيم كيم جونغ أون، الذي ارتدى معطفا من الجلد وقبعة من الفراء، ابتسم ولوح بيده أثناء متابعته للعرض في ساحة كيم إيل سونغ بالعاصمة بيونغ يانغ.