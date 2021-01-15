تراجع الرئيس الأمريكي المُنتخب جو بايدن عن خططه للتوجه إلى حفل تنصيبه بالعاصمة واشنطن، مُستقلًا القطار بسبب مخاوف أمنية، حسبما أفادت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية.

ونقلت أسوشيتد برس عن مصدر وصفته بالمُطلع، (الخميس)، إن رحلة بايدن من مدينته ويلمنجتون في ولاية ديلاوير إلى واشنطن، لن تُجرى بواسطة القطار التابع لشركة ركاب السكك الحديدية الأمريكية «أمتراك» كما كان مُقررًا.

ويعكس هذا القرار، مخاوف متزايدة بشأن التهديدات المحتملة في مبنى الكابيتول وعبر الولايات المتحدة، خلال الفترة التي تسبق تنصيب بايدن في 20 يناير.