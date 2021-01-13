لم يتبق للمبرمج الألماني ستيفان توماس سوى محاولتين لإدخال كلمة المرور قبل أن يفقد حسابه بـ«البيتكوين» الذي يعادل 220 مليون دولار. ووفق صحيفة «نيويورك تايمز»: كشف توماس المقيم في كاليفورنيا أنه حصل على مكافأة 7000 بيتكوين لإنجازه فيديو رسوم متحركة عن العملة الإلكترونية عام 2011، وحفظها آنذاك في محرك أقراص IronKey مشفر يحوي مفاتيح محفظته الرقمية، إلا أنه نسي كلمة المرور. ومنذ ذلك الحين جرّب توماس 8 أشكال مختلفة من كلمات المرور المستخدمة بشكل شائع، في محاولة للوصول إلى أمواله، ولسوء حظه كادت فرصه تنفد، إذ يسمح IronKey للمستخدمين بـ10 محاولات فقط قبل أن «يستولي على محتوياته ويشفرها إلى الأبد».المؤلم أن «بيتكوين» أيضا لا تستطيع مساعدة توماس كونها لا تخزن كلمات المرور، إذ تمنح مشتري عملتها مفتاحا خاصا لمحفظته الرقمية التي لا يمكن فتحها إلى عن طريقه. وبينما يخشى توماس على صحته العقلية من ضياع هذا المبلغ، أكدت إحصاءات رسمية أن آخرين فقدوا كلمات المرور لمحافظهم الرقمية على مر السنين، ما أدى إلى فقدان 18.5 مليون بيتكوين، أي 20% من العملة المتاحة عالميا، بما يقدر بـ140 مليار دولار.