أعلنت شبكة نتفليكس خطتها لعام 2021، إذ ستعرض فيلما جديداً أسبوعيا بإجمالي 52 عملا خلال العام، وجاء في الإعلان أن الأفلام المنتظرة تتنوع بين مستقلة وشابة، بعضها لمخرجين صغار، وأخرى لأسماء مخضرمة. يأتي ذلك في وقت تتصدر فيه Netflix، خدمات البث التلفزيوني الأخرى بأكثر من 195 مليون مشترك عالمياً. ورغم تراجع إيراداتها خلال العام الماضي، تتوقع الشركة أن تتعافى أرباحها خلال العام الحالي، إذ تعاقدت على عدد كبير من الأفلام والأعمال التلفزيونية الحصرية، ما شكّل أكبر مكتبة رقمية للبث حول العالم، تتضمن عدداً كبيراً من المسلسلات والأفلام التاريخية بلغات عدة، تمثل معظم الفنون العالمية بأغلب دول العالم.