طورت شركة يابانية أول جهاز بالعالم لقياس نسبة السكر في الدم دون الحاجة للوخز بالإبر. وكشفت الشركة جهازها القابل للارتداء بالمعصم خلال فعاليات الحدث الافتراضي «CES 2021»، (الثلاثاء)، عبر تقنية الطيف الحاصلة على براءة اختراع لقياس الجلوكوز بدقة في مجرى الدم عبر الجلد بمجرد اللمس وباستمرار. ووفق موقع «غيزمو تشاينا»، دمجت التقنية بساعة تتطلب تحريكها لتبدأ القياس، فيما تظهر نتيجة الفحص خلال 20 ثانية على الشاشة الرئيسية، كما يتيح الجهاز قياس مجموعة من العلامات الحيوية كمعدل النبض وتخطيط القلب الكهربائي ECG. ويقول الرئيس التنفيذي للشركة كازوما كاتو: «أخيراً سيتخلص المريض من وخز الإصبع اليومي، مع مراقبة السكر لحظياً».