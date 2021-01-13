أعربت الممثلة البريطانية الشهيرة كيت وينسلت عن افتقادها للتواصل البشري في ظل ظروف جائحة كورونا، وخاصة التواصل مع عائلتها.

وقالت النجمة الحائزة جائزة الأوسكار (45 عاماً) في تصريحات لمجلة «بونته» الألمانية المقرر صدورها الخميس: «ماتت والدتي قبل ثلاث سنوات، لذلك يعيش والدي الآن بمفرده. لحسن الحظ أنه بخير ولكني أجد صعوبة في عدم رؤيته لفترة طويلة»، مضيفة أنها تفتقد معانقته، والأمر نفسه ينطبق على أشقائها الثلاثة.

وذكرت وينسلت التي عرفت بدورها في الفيلم العالمي تيتانك، أن العمل في ظل ظروف الجائحة ليس بالأمر السهل بالنسبة لها: «إنك تعود إلى الفريق الذي عملت معه قبل أن تبدأ الجائحة، وفجأة لا يُسمح لك بلمس أي من هؤلاء الأشخاص الرائعين.. أريد أن ألمس الناس مرة أخرى!».